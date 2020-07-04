«Водоканал» подготовился к сильным дождям в Петербурге

Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Специалисты петербургского Водоканала подготовились к ухудшению погоды в Петербурге и возможным подтоплениям.

В Петербург в воскресенье, 5 июля, снова придут ливни и грозы. В связи с этим предприятие приняло меры повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

В частности, подготовлены сети и объекты водоотведения на проблемных адресах. О подтоплениях компания просят сообщать по телефону: 305-09-09.

В воскресенье, 5 июля, в городе ожидаются грозы и ливни. Кроме того, по прогнозу город настигнет штормовой ветер, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. Петербуржцам следует быть осторожнее и соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.