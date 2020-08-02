На Заневском внедорожник наехал на пешехода в капюшоне

Девушку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Фото: группа в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП СПб"

Девушку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Фото: группа в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП СПб"

Девушку отбросило от машины на несколько метров. О ее состоянии ничего не говорится.

На Заневском проспекте 1 августа произошла авария, в результате которой пострадала пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Девушка в капюшоне переходила дорогу, когда на нее наехал внедорожник. В результате пешехода отбросило в сторону на несколько метров. Пострадавшей помогли встать на ноги, но стояла она неуверенно, отмечают свидетели. На выручку выбежали водитель и пассажир автомобиля, которые посадили травмированную горожанку в салон и увезли в неизвестном направлении. Непонятно, как себя чувствует пострадавшая и была ли ей оказана помощь.

Очевидцы отметили, что машина поехала в сторону Ладожского вокзала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист. Виновников аварии был байкер, который выехал на полосу встречного движения.