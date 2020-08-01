В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист

Виновников аварии был байкер, который выехал на полосу встречного движения.

О смертельном ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области сообщили сегодня вечером, 1 августа. Подробностями инцидента поделились в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и региона. Все случилось на 111-м км автодороги «Новая Пустошь-Дубровка» — мотоциклист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. В результате 32-летний байкер получил серьезные травмы и скончался на месте. Врачам оставалось только констатировать смерть.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельства происшествия. Уточняется, что за рулем машины сидел 34-летний мужчина, о его состоянии ничего не говорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковском шоссе поезд оставил женщину без ноги. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии после того, как ее сбил состав.