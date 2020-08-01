На Пулковском шоссе поезд оставил женщину без ноги

На Пулковском шоссе поезд оставил женщину без ноги
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии после того, как ее сбил состав.

Все случилось сегодня вечером, 1 августа. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Женщина шла по железнодорожному мосту, когда на нее наехал поезд. В результате ей оторвало ногу, на место прибыли медики, оценившие состояние пациентки как крайне тяжелое. Пострадавшую госпитализировали, за ней наблюдают специалисты

Отмечается, что полицейские пока что не выяснили все обстоятельства инцидента. Непонятно, по какой причине произошел инцидент, и кто виновник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе. По словам автора публикации, происшествие — трагическая случайность, так как «ГАЗель» скорой поворачивала «из слепой зоны», женщина попросту не видела машину, в то время как водитель кареты не заметил пешехода.

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