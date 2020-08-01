На Приморском шоссе скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе

В субботу, 1 августа, на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге машина скорой помощи, спешившая доставить пациента в больницу, сбила женщину, которая переходила дорогу на «зеленый».

Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Под колеса скорой помощи, мчавшейся с включенными спецсигналами, попала 54-летняя женщина.

По словам автора публикации, происшествие — трагическая случайность, так как «ГАЗель» скорой поворачивала «из слепой зоны», женщина попросту не видела машину, в то время как водитель кареты не заметил пешехода. В результате пришлось вызывать дополнительные наряды скорой: для оказания помощи пострадавшей в ДТП петербурженки и транспортировки пациента в медучреждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Скандинавия» в Ленобласти произошло смертельное ДТП, погиб ребенок.