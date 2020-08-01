В ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» погиб ребенок

Днем в субботу, 1 августа, в Выборгском районе Ленинградской области на трассе «Скандинавия» произошло смертельное ДТП.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около четырех часов дня на 112-м километре автодороги «Скандинавия» 40-летний мужчина за рулем KIA Sorento выехал на встречную полосу. Это стало причиной столкновения с грузовиком Scania под управлением 31-летнего водителя. Жертвой страшной аварии стала 14-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье легковушки.

Сзади находилось еще четыре человека: женщина 40 лет и трое детей в возрасте 10, 8 и 4 лет — они госпитализированы с травмами средней тяжести. Правоохранители проверяют обстоятельства трагического происшествия. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» отмечают, что авария стала причиной пробки, растянувшей на 4 километра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино столкнулись большегруз и легковушка. К счастью, погибших нет.