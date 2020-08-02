Напали на молодежь: в Петербурге ищут разбойников с пистолетом

Напали на молодежь: в Петербурге ищут разбойников с пистолетом
У парней отобрали телефоны. Фото: pixabay.com

Пятеро незнакомцев напали на компанию молодых парней в районе станции метро «Адмиралтейская» и отобрали их гаджеты, деньги и документы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в ночь на 1 августа у дома №1 по Адмиралтейскому проезду. Несколько вооруженных мужчин избили четверых юношей 18-ти лет. «Добычей» разбойников стали 1400 рублей, четыре смартфона, беспроводные наушники и колонки, зарядки и фитнес браслет. По словам пострадавших, в руках нападавших были нож и пистолет.

Главное следственное управление по Петербургу возбудило уголовное дело по факту разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников и разыскивает их.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжегазовики оставили пенсионерок без 200 тыс. рублей. Злоумышленники действовали по одной и той же схеме несколько раз.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
криминал новости спб разбой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трое открыли стрельбу из автоматов под ЗСД на Морской набережной
В Купчино молодые хулиганы на «Киа Рио» открыли стрельбу
Воскресенье в Ленобласти будет теплым и дождливым
Задержан петербуржец, катавшийся на каршеринге под чужим аккаунтом
Напали на молодежь: в Петербурге ищут разбойников с пистолетом
Врач назвала витамины, которые помогут восстановиться после излечения от COVID-19
На Украине арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать телеведущую в поезде
Педиатр рассказал об угрозе санитайзеров для школьников