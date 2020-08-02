Напали на молодежь: в Петербурге ищут разбойников с пистолетом

Пятеро незнакомцев напали на компанию молодых парней в районе станции метро «Адмиралтейская» и отобрали их гаджеты, деньги и документы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в ночь на 1 августа у дома №1 по Адмиралтейскому проезду. Несколько вооруженных мужчин избили четверых юношей 18-ти лет. «Добычей» разбойников стали 1400 рублей, четыре смартфона, беспроводные наушники и колонки, зарядки и фитнес браслет. По словам пострадавших, в руках нападавших были нож и пистолет.

Главное следственное управление по Петербургу возбудило уголовное дело по факту разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников и разыскивает их.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжегазовики оставили пенсионерок без 200 тыс. рублей. Злоумышленники действовали по одной и той же схеме несколько раз.