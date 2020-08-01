В Петербурге лжегазовики оставили пенсионерок без 200 тыс. рублей

Злоумышленники действовали по одной и той же схеме несколько раз.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники успели обмануть двух местных жительниц. Первый случай произошел на улице Варшавской – лжегазовщик проник в квартиру пожилой женщины, а после его ухода пропали 170 тысяч рублей. Второе похищение случилось на улице Шелгунова – мужчина и женщина пришли к пенсионерке, якобы чтобы проверить газовое оборудование. Они заверили, что горожанке нужно купить новую плиту и попросили за нее 30 тысяч рублей. Пенсионерка так и не получила свой заказ.

Обе пострадавшие обратились в полицию. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дела.

«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,

— добавила Ирина Волк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что серийная воровка обчистила квартиру пенсионерки из Пикалево.