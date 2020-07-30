Серийная воровка обчистила квартиру пенсионерки из Пикалево

В Ленобласти полиция установила причастность 44-летней женщины к еще одной краже. Ранее её поймали за серию хищений у пенсионеров.

Жертвой злоумышленницы стала 83-летняя жительница города Пикалево. В середине марта она обратилась в полицию с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришла неизвестная женщина. В квартиру она проникла под предлогом проверки электросчетчиков. После её ухода из дома пропали 200 тыс. рублей.

«Полиция проводит работу по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанной», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемая задержана. По данным правоохранителей, её жертвами также стали 85-летняя пенсионерка из Пикалево и две жительницы Тихвина 83 и 84 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер из Петербурга отдал более 2 млн рублей мошенникам.