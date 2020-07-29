«Банковские мошенники» за три дня выманили у пенсионера с Вавиловых более двух миллионов

&#171;Банковские мошенники&#187; за три дня выманили у пенсионера с Вавиловых более двух миллионов
Аферист убедил пенсионера перевести деньги. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга мошенники выманили у пожилого жителя более 2 млн рублей. Пенсионер общался с аферистами три дня.

Обо всем стало известно во вторник, 28 июля. В отдел полиции обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме №5 по улице Вавиловых. Он рассказал, что в период с 18 часов 20 июля по 23 июля ему на мобильный телефон звонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России». Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, аферист убедил заявителя перевести деньги через банкомат «Сбербанка» на пять номеров мобильных телефонов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в итоге пенсионер лишился 2 млн 31,5 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аферисты новости спб пенсионер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В сентябре в Петербурге снова стартуют курсы переквалификации для безработных
После столкновения электровозов в Купчино возбудили уголовное дело
Знаменитую петербургскую нерпу Крошика познакомили с новыми соседями
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 12 тысяч человек
В Гатчине двое избили мужчину ради смартфона и фитнес-браслета
Одним ударом: боксера из Барнаула подозревают в убийстве прохожего
В Петербурге неизвестные вытащили из банкомата 610 тысяч рублей
В Петербурге дорожные работы изменят маршрут троллейбуса №17