«Банковские мошенники» за три дня выманили у пенсионера с Вавиловых более двух миллионов

В Калининском районе Петербурга мошенники выманили у пожилого жителя более 2 млн рублей. Пенсионер общался с аферистами три дня.

Обо всем стало известно во вторник, 28 июля. В отдел полиции обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме №5 по улице Вавиловых. Он рассказал, что в период с 18 часов 20 июля по 23 июля ему на мобильный телефон звонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России». Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, аферист убедил заявителя перевести деньги через банкомат «Сбербанка» на пять номеров мобильных телефонов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в итоге пенсионер лишился 2 млн 31,5 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты.