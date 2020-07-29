Житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты

Житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты
Неизвестный лишил пенсионерку мобильного телефона и банковской карты. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 20 июля в городе Новая Ладога. В отдел полиции обратилась 71-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный прошел в ее квартиру в доме на улице Ворошилова. После пожилая жительница обнаружила пропажу банковской карты и мобильного телефона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, ущерб составил 13 500 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Накануне, 28 июля, полицейские задержали подозреваемого в преступлении. В городе Волхове у дома №54 по проспекту Державина был пойман 37-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные повредили 30 надгробий на проспекте Александровской Фермы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД России по Москве кладбище происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Желтая легковушка повисла на разделителе после ДТП на Смольной набережной
«Сложите все деньги»: полиция изъяла записку грабителя банка на ...
Мужчину с окровавленной головой нашли на улице Маршала Захарова
На Ленсовета спасатели почти час тушили квартиру, обгорел холодильник
Житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты
Неизвестные повредили 30 надгробий на проспекте Александровской Фермы
Санавиация помогла двум жителям Ленобласти
В среду жителей Петербурга ждет ураган и ливень