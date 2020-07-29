Житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты

В Волховском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 20 июля в городе Новая Ладога. В отдел полиции обратилась 71-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный прошел в ее квартиру в доме на улице Ворошилова. После пожилая жительница обнаружила пропажу банковской карты и мобильного телефона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, ущерб составил 13 500 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Накануне, 28 июля, полицейские задержали подозреваемого в преступлении. В городе Волхове у дома №54 по проспекту Державина был пойман 37-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные повредили 30 надгробий на проспекте Александровской Фермы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.