Неизвестные повредили 30 надгробий на проспекте Александровской Фермы

Неизвестные повредили 30 надгробий на проспекте Александровской Фермы
На кладбище повреждены надгробия. Фото: flickr.com

В Невском районе Петербурга правоохранители устанавливают обстоятельства повреждений надгробий на кладбище.

Об этом стало известно во вторник, 28 июля. В отдел полиции обратился представитель организации кладбища на проспекте Александровской Фермы. Он рассказал о повреждении 30 надгробий.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реестр недобросовестных поставщиков попал подрядчик, обслуживающий кладбище в Ломоносовском районе. Компания не выполнила обязательства на 20,4 млн рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб полиция


 

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