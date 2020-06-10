Обслуживающий кладбище в Ломоносовском районе подрядчик внесен в черный список

В реестр недобросовестных поставщиков попал подрядчик, обслуживающий кладбище в Ломоносовском районе. Компания не выполнила обязательства на 20,4 млн рублей.

Во вторник, 9 июня, стало известно, что ООО «Ломоносовский похоронный дом» внесено в черный список после жалобы муниципального Центра информационного и административно-хозяйственного обеспечения Ломоносовского района.

Как сообщила пресс-служба УФАС по области, ремонт должен был завершиться к концу декабря прошлого года. Оказалось, что работы выполнены только на сумму 6,7 млн рублей, т.е. на 33%.

Дальнейшее разбирательство будет проходить в суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кладбища в Ленобласти попали под ограничения из-за коронавируса.