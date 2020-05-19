Кладбища в Ленобласти попадут под ограничения из-за коронавируса

В Ленинградской области с 20 мая будет ограничено посещение кладбищ в районах, где введены средний и жесткий режимы самоизоляции.

Об этом сообщили в областном правительстве. Запрет на посещение кладбищ вводят в Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Гатчинском и Кировском районах региона, которые входят в первую зону. Исключением станут церемонии погребения в присутствии семьи.

Жителям Бокситогорского, Ломоносовского, Приозерского, Тихвинского, Кингисеппского, Волосовского и Киришского районов, которые вошли во вторую зону, запретили посещать кладбища в нерабочие праздничные дни.

Ограничения также будут действовать в дни религиозных праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге временно запретят прощаться с покойными.