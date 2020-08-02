В Петербурге за сутки подтвердили четыре смерти от COVID-19

Петербург на сегодняшний день не попал в антилидеры по смертности от коронавируса за сутки. Фото: pixabay.com

Петербург на сегодняшний день не попал в антилидеры по смертности от коронавируса за сутки. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Северной столице от коронавирусной инфекции скончались четверо пациентов. Всего по России за 1 августа зарегистрировано 70 смертей от COVID-19.

Согласно данным официально портала «Стопкоронавирус.РФ», количество погибших от опасной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии увеличилось до 2 056 человек. В общей сложности, за время ведения статистики от коронавируса погибло 14 128 россиян.

Отметим, что по данным на 2 августа число зараженных в России выросло на 5 247 человек, достигнув 850 870 пациентов. В городе на Неве общее количество пациентов с COVID-19 превысило 31,6 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки проведено более 14 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением медиков остаются свыше 900 человек с подозрением на COVID-19.