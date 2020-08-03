Места в Петербурге, где можно найти «кусочек» Азии

Gazeta.SPb рассказывает, где в Петербурге можно найти «кусочек» Азии. Ведь пока фанатам такой экзотики придется потерпеть: Вьетнам объявил о вспышке коронавируса. Авиасообщение с Южной Кореей пока не возобновлено. Китай по этому поводу ведёт диалог с Россией. А о Таиланде и Японии сообщений вовсе не слышно.

Кухня

Возможно, первое, с чем у многих ассоциируется азиатское направление, — это еда. Стоит отметить, что пресловутые суши и роллы, купить которые в любом крупном городе России можно буквально на каждом шагу, здесь не при чем. Речь в первую очередь о блюдах, которые еще не успели набить оскомину у гурманов, в том числе петербургских. Например, знаменитые вьетнамские супы с лапшой фо бо, фо га, фо ка и т.д., в которые при сервировке добавляют курицу, говядину или рыбу. В Северной столице это блюдо можно найти в модных гастропабах, аутентичных ресторанах, демократичных кафе и закусочных на рынке. Особенно много таких точек на Васильевском острове, где можно вкусно пообедать не только по-вьетнамски, но также по-китайски, по-японски и по-корейски.

Архитектура и природа

На пике внимания Азия остается благодаря своей необычной для нашего глаза архитектуре и такой же природе. Небольшое представление о том, что можно увидеть, приехав, например, в Бангкок или Вунгтау (портовый город во Вьетнаме), можно на Литейном проспекте. Между домами № 15-17 расположен «Сад дружбы». Его открыли в далеком 2003 году в честь празднования трехсотлетия Петербурга. Этот райский уголок стал подарком от города побратима — Шанхая. А имя ему дал тогдашний губернатор Владимир Яковлев. На двух тысячах квадратных метрах расположены «Стена девяти драконов», «Пагода дружбы», каменный мостик, небольшой водоем с фонтаном и сакурой. Под деревом кстати каждый год, в момент его цветения, любят собираться сотни петербуржцев.

На несколько типичных китайских домиков-пагод можно наткнуться, гуляя по Пушкину. Они расположены в так называемой «китайской деревне». А на Петровской набережной спуск к воде «охраняют» китайские львы «ши-цза». Их Петербургу подарил приамурский генерал Гродеков.

Храмы

Кстати, о пагодах: это, возможно, один из главных объектов для созерцания туристов в азиатских странах. Хотя бы потому, что они невероятно красивы. Так, на Приморском проспекте находится буддийский храм, который называется «Дацан Гунзэчойнэй», что в переводе с тибетского «Источник учения Владыки-Отшельника». Его строительство началось в 1909 году и продолжалось вплоть до 1915-го. Авторами проекта стали архитекторы Н. Березовский и Г. Берзен. А огромные витражи с изображениями Будды выполнил знаменитый художник Николай Рерих. Статую Будду для петербургского дацана подарил король Сиама Рама V. Стоит отметить, что этот храм действующий. А еще он входит в список культурного наследия нашей страны.

Культура и язык

Где еще можно проникнуться духом Азии, как не на выставке, в музее или театре. В Ораниенбауме есть Китайский дворец. Такое название он получил из-за интерьеров, выполненных в соответствующем стиле. Здесь можно увидеть его яркие образцы, которые прослеживаются в ландшафтном дизайне, интерьерах или одежде.

На базе библиотеки имени Маяковского работает Центр восточных культур. Там можно посетить лекцию или мастер-класс, посмотреть кино, найти уникальную литературу или прийти на встречу в разговорный клуб. Кстати о языке. В СПбГУ не первый год работает Институт Конфуция — одно из заведений международной образовательной сети. Помимо прочего там можно пройти тестирование или получить возможность отправиться на стажировку.

Шопинг

Было бы странно не затронуть такую важную часть путешествия, как поход по магазинам. Не секрет, например, что в Азию едут за хорошей косметикой. Благо в Петербурге достаточно много мест, где можно найти маски, патчи, крема и прочие бьюти-средства корейского производства. А на Выборгском шоссе есть целый торговый комплекс, где представлены товары из Поднебесной. Также в одном из двориков недалеко от станции метро «Площадь Восстания» находится магазин с огромным количеством дальневосточной литературы: художественной, научной, научно-популярной и пр.