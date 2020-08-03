Ученые из Петербурга придумали, как избавиться от космического мусора

Ученые из Петербурга придумали, как избавиться от космического мусора
Ученые придумали способ, как очистить космос от обломков спутников и ступеней ракет. Фото: Pixabay

Сотрудники Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» работают над созданием системы видеомониторинга, которая будет искать и классифицировать космический мусор на околоземной орбите.

Петербургские ученые считают, что в этом деле можно использовать мультиспектральное оборудование, установленное на действующие космические аппараты. Оно будет не только следить за останками спутников и ступеней ракет, но и разделять их на две категории — естественные и искусственные объекты. Аппараты будут собирать информацию и передавать ее на Землю, рассказали в пресс-службе вуза.

Сейчас на орбите Земли находится большое количество мусора, оставшегося от спутников и ракет. Они могут серьезно навредить планете при неконтролируемом падении, поскольку некоторые из них содержат ядерные и токсичные материалы. Кроме того, от обломков могут пострадать и действующие корабли и спутники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ракету «Протон-М» со второй попытки запустили с Байконура.

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