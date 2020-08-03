Патриарх Кирилл заявил, что слухи о его богатстве преувеличены

Патриарх Кирилл заявил, что слухи о его богатстве преувеличены
Патриарх Кирилл. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Патриарх Кирилл заявил, что все слухи о его богатстве — бред, а придумали их, чтобы подорвать к нему доверие. Между тем, информацию о своем реальном состоянии он не раскрыл.

Глава РПЦ заявил, что нет ни капли правды в ужасных словах, которые порой говорят о священнослужителях. По его словам, которые приводит «Интерфакс», все слухи о тех, кто «правду Божию провозглашает», распространяют для того, чтобы население перестало верить словам священнослужителей.

Патриарх Кирилл добавил, что в разговоры о его богатствах верят не только «миряне», но и Божьи служители. Он рассказал, что однажды к нему обратился один епископ с просьбой о финансовой помощи. В разговоре он упомянул, что состояние главы РПЦ якобы оценивается в 6 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
богатство патриарх Кирилл рпц слухи состояние


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У нее нервное потрясение: адвокат рассказал о состоянии матери ...
Боярская должна соседям более 230 тыс. рублей из-за залитой квартиры
У них лапки, но они работают. ТОП-10 петербургских котов-трудяг
Во время приводнения Crew Dragon произошла неприятность
Места в Петербурге, где можно найти «кусочек» Азии
Первый электрокар в России начнут выпускать в конце 2020 года
Движение по трассе «Кола» в понедельник закроют на 45 минут
Аэропорт Пулково сообщил об отмене более 40 рейсов