Патриарх Кирилл заявил, что слухи о его богатстве преувеличены

Патриарх Кирилл заявил, что все слухи о его богатстве — бред, а придумали их, чтобы подорвать к нему доверие. Между тем, информацию о своем реальном состоянии он не раскрыл.

Глава РПЦ заявил, что нет ни капли правды в ужасных словах, которые порой говорят о священнослужителях. По его словам, которые приводит «Интерфакс», все слухи о тех, кто «правду Божию провозглашает», распространяют для того, чтобы население перестало верить словам священнослужителей.

Патриарх Кирилл добавил, что в разговоры о его богатствах верят не только «миряне», но и Божьи служители. Он рассказал, что однажды к нему обратился один епископ с просьбой о финансовой помощи. В разговоре он упомянул, что состояние главы РПЦ якобы оценивается в 6 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России.