Во время приводнения Crew Dragon произошла неприятность

В Мексиканском заливе приводнилась спускаемая капсула американского космического корабля Crew Dragon. Без неприятностей не обошлось.

Трансляцию приводнения вели в прямом эфире. Компания Space X Илона Маска завершила первый пилотируемый полет частной компании.

В момент, когда экипаж начал покидать корабль, на поверхности капсулы обнаружили токсичное вещество, утверждает «Рен.ТВ». В результате астронавтов было решено эвакуировать.

На поверхности их ждало другое испытание – капсулу окружили частные лодки, чтобы понаблюдать за тем, что происходит. Спасателям пришлось отгонять любопытствующих. Только после этого экипаж смогли передать медикам для осмотра.

Ранее gazeta.spb.ru писала о конфликте между Илоном Маском и актером Джонни Деппом. Первый пригласил второго на бой после того, как артист пообещал отрезать ему гениталии за связь с его бывшей супругой Эмбер Херд.