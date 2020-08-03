Пациент с татуировкой на голове и в синих трусах сбежал из психбольницы в Гатчине

В Ленинградской области ищут пациента, который сбежал из психбольницы в Гатчинском районе. Мужчине поставили серьезный диагноз.

По данным gazeta.spb.ru, в больницу обратился главный врач психиатрической больницы. Он рассказал, что в субботу, 1 августа, один из пациентов сам покинул больницу в Гатчине. Он ушел в зелено-желтой майке, домашних тапочках и синих трусах.

Внешность у пациента довольно яркая: он побрит налысо, а на его голове – татуировка в виде бабочки.

Отметим, что пациенту поставили диагноз, который подразумевает изменения в поведении человека, речи и мышления и даже бред и галлюцинации.