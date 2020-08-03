Залитый из газового баллончика мужчина ответил обидчику стрельбой на Ланском

Драма разыгралась в Приморском районе Петербурга – конфликт там закончился стрельбой.
Как стало известно gazeta.spb.ru, петербуржец ругался с девушкой рядом с магазином на пересечении Ланского шоссе и набережной Черной речки. За девушку вступились двое незнакомцев, тогда мужчина залил их газом из баллончика и ушел в магазин.
В ответ один из неизвестных доставил травматический пистолет и начал стрелять в обидчика. Пострадавшего госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением груди, в травматическом шоке.