Залитый из газового баллончика мужчина ответил обидчику стрельбой на Ланском

Драма разыгралась в Приморском районе Петербурга – конфликт там закончился стрельбой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, петербуржец ругался с девушкой рядом с магазином на пересечении Ланского шоссе и набережной Черной речки. За девушку вступились двое незнакомцев, тогда мужчина залил их газом из баллончика и ушел в магазин.

В ответ один из неизвестных доставил травматический пистолет и начал стрелять в обидчика. Пострадавшего госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением груди, в травматическом шоке.