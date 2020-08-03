Вывез мусор по-тихому: сотрудника ГУДСП «Петродворцовое» наказали штрафом, в СИЗО он уже был

В Петербурге работника ГУДСП «Петродворцовое» поймали на злоупотреблении должностными полномочиями. Он «подрабатывал», вывозя отходы и забирая деньги себе.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Петродворцовый районный суд Петербурга установил, что заместитель начальника участка санитарной очистки предприятия брал себе деньги за утилизацию твердых бытовых отходов. Он давал распоряжение подчиненным устанавливать контейнеры, а затем вывозить их.
Суд установил два таких эпизода. В одном случае сотрудник взял себе 12 тысяч рублей, в другом – шесть тысяч. Ущерб предприятию оценили в сумме более 30 тысяч рублей.
Вину злоумышленник признал.
Отметим, что его около двух месяцев содержали под стражей, и еще более четырех – под домашним арестом. Суд его от отбытия наказания освободил и назначил наказание штрафом в 70 тысяч рублей.