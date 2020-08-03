После смерти семьи на турбазе в Алтайском крае арестован владелец

В Алтайском крае арестован владелец туристической базе «Глобус», где целая семья была обнаружена мертвой.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. Уточняется, что он был отправлен под стражу по ходатайству следствия. Владельца турбазы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

51-летний мужчина, его 43-летняя супруга и их дети 16 и 11 лет приехали в село Ая из Барнаула 26 июля. Днем 31 июля их тела нашли в гостиничном номере. Следователи считают, что скончались они в ночь на 27 июля.

По последним данным, в эту ночь отключился свет. Владелец поручил принести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора. В результате в номерах на втором этаже появилась окись углерода. Его концентрация вышла за пределы нормы, семья отравилась. Предварительной причиной смерти людей названо отравление.

Следователи также выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности в других помещениях.

Работа турбазы была остановлена, полицейские взяли объект под круглосуточный контроль.