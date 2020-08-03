Родители жалуются на петербургского организатора выпускных и хотят праздника или возвращения денег

В редакцию Gazeta.SPb.ru обратились расстроенные родители выпускников. Они утверждают, что одна из петербургских фирм-организаторов праздников лишила ребят выпускного вечера и отказывается возвращать потраченные на него деньги. Юрист советует идти в суд. По словам эксперта, у граждан есть все шансы решить вопрос в свою пользу.

Начавшаяся эпидемия коронавируса не позволила петербургским одиннадцатиклассникам 639 школы Пушкинского района отпраздновать выпускной в намеченный день — 29 июня. Планировать торжество ребята и их родители начали еще в прошлом году. Нашли организатора — им оказалась фирма «Киви выпускной» — заключили договор, внесли предоплату — около 220 тысяч рублей. А затем вмешались известные всем события.

Оплата второй части суммы, как сообщила читательница Gazeta.SPb.ru, выпала на период карантина. Однако компания-организатор, по словам родителей, сославшись на условия договора, мероприятие в назначенный срок проводить отказалась, заявив о его переносе на неопределенное время. Вернуть внесенные деньги родители, по их словам, не смогли. Поэтому решили обратиться в суд, а перед этим — отправить фирме «Киви выпускной» досудебную претензию.

«Мы 6 июня отправили им претензию досудебную. Уже 3 августа, а уведомления о том, что они ее получили, нет до сих пор. Не пришла назад и сама претензия», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru мама одного из выпускников Юлия.

Женщина добавила, что неделю назад представители фирмы вышли на связь и предложили провести выпускной 4 или 5 августа. Разумеется, об этом не может быть и речи — время самое неподходящее: для ребят, поскольку ни о чем другом кроме ЕГЭ и поступления в вузы они сейчас и думать не могут, для родителей, так как далеко не все из них смогут срочно взять отпуск, чтобы провести вечер вместе с детьми.

Кроме того, по словам Юлии, организатор без внесения оставшейся суммы отказывается назвать конкретное место проведения праздника. Родителей якобы уведомили, что он точно не состоится там, где планировался до этого.

«Они говорят, закон о защите прав потребителей можете на лоб себе приклеить. Это я дословно говорю», — возмущается Юлия.

Кто прав, кто виноват, похоже, придется разбираться в суде. Во всяком случае сейчас фирма свою позицию не разглашает.

«Ну, разумеется, с Вами никто это обсуждать не будет. В принципе и комментариев давать тоже никто не собирается. Поэтому будьте так любезны больше нас не беспокоить», — сказали корреспонденту Gazeta.spb.ru на том конце провода и повесили трубку.

Между тем если досудебная претензия отправлена почтой и под роспись, родители, не дожидаясь ответа, вправе направить иск в суд, считает адвокат Спасской коллегии адвокатов Юлия Харламова. Как рассказала она корреспонденту Gazeta.spb.ru, взыскать таким образом можно не только оплаченную за несостоявшийся выпускной сумму, но также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования клиентов.

Для справки

Компания «Киви выпускной» — ООО «Киви Айс Груп». Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Киви Айс Груп» является одно физическое лицо: Елена Вул.