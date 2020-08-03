Мужчина в противогазе и защитном костюме встревожил пассажиров петербургской подземки

«Сталкер» решил проехаться по зеленой ветке метрополитена. Своим внешним видом мужчина привлек внимание, пожалуй, всех пассажиров вагона поезда.

Сегодня, 3 августа, очевидцы увидели мужчину в далеко не самой привычной одежде для среднестатистического петербуржца. Возможно, это новое веяние моды, а может и тщательная защита от коронавирусной инфекции.

Мужчина оказался одет в защитный костюм, за ним виднелся армейский рюкзак, а на голову был надет противогаз. Об этом сообщает Neva.Today.

Учитывая, что коронавирусная инфекция до сих пор остается в Северной столице, подобный выбор экипировки может быть вполне оправдан. Правда, перчаток на руках необычного пассажира замечено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев напугали люди в костюмах химзащиты в метро. Поводов для беспокойства нет — на «Беговой» проверяют новое устройство для дезинфекции поручней.