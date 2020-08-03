Петербуржцев напугали люди в костюмах химзащиты в метро

На станции «Беговая», сегодня, 3 августа, брали пробы с поручней и стен.

Пользователи в социальных сетях начали публиковать фотографии людей в костюмах химзащиты. Пассажиры метрополитена не поняли, что происходит, поэтому начали нервничать, оставляя комментарии на различных платформах. Однако, неравнодушных петербуржцев было решено успокоить.

Все дело в том, что на станции «Беговая» сейчас проходит эксперимент по внедрению нового устройства под названием «Вирустоп-П». Его ультрафиолетовое излучение призвано дезинфицировать поручни в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Отмечается, что новое оборудование не отменит уже существующую практику обработки поручней. В настоящее время их протирают средствами дезинфекции раз в час.

В ближайшем будущем станет понятно, целесообразно использовать «Вирустоп-П» или нет. Именно для установления эффективности и были взяты пробы. Для сравнения, специалисты делали намыв с поручней несколько раз — до и после включения прибора. Пробы отправятся в лабораторию для исследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор назвал эффективные дезинфекторы в борьбе с коронавирусом.