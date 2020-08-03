В Выборге появилась композиция в честь «Бессмертного полка»

В Выборге появилась композиция в честь «Бессмертного полка». Из-за сложной эпидемиологической ситуации провести масштабные торжества в текущем году не получилось.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Пятиметровое фотопанно появилось на территории сквера Победа. Торжественное открытие стало некой компенсацией жителям за то, что все мероприятия пришлось отменить.

Как сообщил канал ЛЕН ТВ 24, уникальная работа представляет собой изображение танка на Красной площади. Теперь это новая городская достопримечательность.

Первоначально 9 мая данную композицию разместили на проспекте Ленина. Теперь, после благоустройства сквера Победы, «Бессмертный полк» обрел свое постоянное место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Ленобласти выделят бюджетные средства на «возрождение» Выборга. Известно, что в рамках благоустройства, будет не только инициировано восстановление зданий, но и строительство новых.