В Ленобласти выделят бюджетные средства на «возрождение» Выборга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 25 июля, побывал в Выборге на мероприятии, посвященному открытию фотопанно «Бессмертный полк». Помимо этого он осмотрел город и рассказал про его дальнейшую судьбу.

Дрозденко заявил, что в Выборге проведут большие реставрационные работы в исторических зданиях и на территориях знаковых мест. Для проведения необходимого ремонта в бюджете 2021 года уже предусмотрено выделение 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Известно, что в рамках благоустройства, будет не только инициировано восстановление зданий, но и строительство новых. В частности, в городе появится поликлиника, школа и объекты для занятий спортом.

Также, глава региона рассказал о переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о передаче зданий в центре города для открытия филиала выборгской гимназии. Если учебное заведение появится именно в центре, то планируемые работы удастся объединить, ведь тогда в отреставрированных зданиях можно будет организовать ведение учебной деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге торжественно открыли фотопанно «Бессмертный полк».