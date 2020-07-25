В Выборге торжественно открыли фотопанно «Бессмертный полк»

Герои никогда не будут забыты. Фото: ЛенТВ24

Герои никогда не будут забыты. Фото: ЛенТВ24

Уникальная работа, представляющая собой изображение танка на Красной площади, появилось в сквере Победы. Церемония открытия состоялась сегодня, 25 июля.

Для создания 5-метрового панно, в качестве основы, были взяты 9000 снимков участников Великой Отечественной войны. Фотокарточки присылали их родные и близкие, живущие в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

В ходе проведения мероприятия к панно были возложены цветы. Данная работа позволит навсегда увековечить в памяти лица героев, которые совместными силами победили противника и спасли свою родину.

Напомним, ранее на сквере Победы был пустырь. Но в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» он оказался благоустроен. Сейчас он представляет из себя площадку, организованную в форме пятиконечной звезды, пешеходные дорожки при этом символизируют ее лучи. На новом зеленом островке садовые специалисты высадили 60 елей. Для отдыхающих оборудовали специальные зоны и установили уличные фонари. Помимо этого, в сквере есть и видеонаблюдение с трансляцией в режиме онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного полка» на 2021 год.