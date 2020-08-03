В Выборгском районе художник установил у дороги памятник Ленину красного цвета

В Выборгском районе Ленобласти появился памятник Ленину красного цвета. С ним уже фотографируются туристы, а после делятся снимками в соцсетях.

Необычный арт-объект установили в Краснофлотском. Красный Ленин, стоящий у дороги, обращает на себя внимание и характерным жестом вождя будто говорит: «Верной дорогой едите, товарищи».

Как сообщил ЛЕН ТВ24, деревянный памятник ко дню рождения вождя сделал своими руками местный скульптор и художник Геннадий Комарцов.

«Красный — красивый. На дороге. Привлекает внимание», — заявил художник, отвечая на вопрос о выборе цвета для арт-объекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге появилась композиция в честь «Бессмертного полка». Пятиметровое фотопанно установили на территории сквера Победа.