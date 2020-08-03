В Петербурге прооперировали кота, который съел медицинскую маску

В Петербурге прооперировали кота, который съел медицинскую маску
Маску извлекли из тела животного. Фото: https://vk.com/gilvet

В Северной столице домашний кот съел медицинскую маску, после чего животное в срочном порядке пришлось оперировать.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа. Кот породы Донской сфинкс съел средство индивидуальной защиты, после чего из тела животного срочно извлекали инородный объект.

Как рассказали в группе«Ветеринарная клиника доктора Гиль» в социальной сети «ВКонтакте», врачи успешно вытащили маску с помощью эндоскопа.

В настоящий момент жизни кота ничего не угрожает, животное идет на поправку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых трудолюбивых котиках Петербурга. Коты и кошки традиционно считаются ленивыми созданиями. И не удивительно, ведь в целом они спят в два раза больше, чем другие млекопитающие. Однако среди них есть те, кто не может лежать или сидеть сложа лапки.

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