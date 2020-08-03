У них лапки, но они работают. ТОП-10 петербургских котов-трудяг

Gazeta.SPb рассказывает о самых трудолюбивых котиках Петербурга. Коты и кошки традиционно считаются ленивыми созданиями. И не удивительно, ведь в целом они спят в два раза больше, чем другие млекопитающие. Однако среди них есть те, кто не может лежать или сидеть сложа лапки.

Рыжик Пышкин — «сотрудник» и душа старейшей городской пышечной на Большой Конюшенной

Рыжего котика, который прогуливается между столиками, выглядывает в окно или дремлет на одном из многочисленных стульев заведения, называют старожилом — когда именно он здесь поселился, никто точно не помнит. Известно, что усатого приютили еще котенком, а теперь он считается символом знаменитой петербургской пышечной. Гордо носить это звание котику позволяют его золотистый окрас и пышные формы, благодаря которым он напоминает главное здешнее угощение.

Филимон — «смотритель Выборгского замка

Этот трудолюбивый рыжик занимает должность «старшего мяучного сотрудника» — именно так написано в его трудовой книжке, которую котик получил еще в 2018 году. Его главные «обязанности» — радовать и умилять туристов и местных жителей, а также «рассказывать» о себе в популярных социальных сетях.

Фокс — «инженер» Лахта Центра

Будущего «сотрудника» главного петербургского общественно-делового комплекса два года назад нашли котенком на одном из складов. Рыжика показали ветеринару, отмыли, причесали, приласкали и оставили жить в офисе. Фоксу организовали спальное место, поставили лоток и миску. А также, как и положено на стройке, выдали жилет и каску. Вероятно, работа у котика все же тяжелая и нервная. В соцсетях появились посты о вынужденном походе Фокса к ветеринару. К счастью, по мнению врачей, ничего страшного с ним не происходит.

Заратустра — звезда интернета, муза и модель

Среди котеек, в том числе рыжих, есть и «деятели искусства». Например, пушистый петербуржец Заратустра любит появляться на знаменитых полотнах. В этом ему помогает хозяйка Светлана Петрова, вставляя изображения кота в шедевры мировой живописи при помощи фоторедактора. Как бы сказал рыжий Заратустра, котиком картину не испортишь.

Ахилл — оракул, букмекер и предсказатель

Этот белый голубоглазый котик получил известность, предсказывая результаты матчей Кубка Конфедераций в 2017 году. Например, он угадал победу сборной России над командой новой Зеландии. Позднее Ахиллу доверили предугадывать итоги матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом в работе котику не мешает его врожденная особенность — глухота. Возможно, благодаря этому Ахилл, что называется, более стрессоустойчив.

Эрмитажные коты

Считается, что начало истории эрмитажных котов положил еще Петр Великий, когда привез из Голландии зверька по кличке Василий. Коты в царских покоях были и при Екатерине II, правда преимущественно русские голубые — они охраняли картинные галереи. Неотъемлемой частью музея котики были после войны, защищая культурные богатства от полчищ крыс, такими остались и по сей день. Правда теперь их работа заключается в том, чтобы радовать посетителей Эрмитажа и участвовать в многочисленных съемках.

«Республиканцы»

Похожая функция и у котиков, обитающих в котокафе «Республика кошек», «Республика котов» и «Республика котят». Там усатые-полосатые выступают в роли музы для творческих посетителей, партнеров по играм для самых маленьких гостей, а также слушателей (а, может, и собеседников) для тех, кому скучно и одиноко.

“Садовники” в Ботаническом саду

В Ботаническом саду живут и «работают» сразу несколько петербургских котов. Они сопровождают посетителей на прогулках и сурово наблюдают за теми, кто пытается сорвать цветочек или отломить веточку. Кстати у некоторых котиков есть любимые маршруты. Кто-то, например, предпочитает Тропический путь, а потому носит соответствующую кличку.

Матрос — помощник капитана на теплоходе «Николай Чернышевский»

Этот американский экзот уже более 10 лет «несет вахту» на теплоходе, курсирующем между Петербургом и Москвой. За это время он даже успел «воспитать» себе помощников — Боцмана и Юнгу. А на борт Матрос попал маленьким котенком — крохотным и беззащитным. Пушистого приняли в команду, выдав ему тельняшку и бескозырку. А свои капитанские замашки кот показал практически сразу, исследовав рубку и панели управления и без страха выходя на палубу. Однако в первый год своей службы Матрос упал за борт и, пролетев несколько метров, угодил на палубу соседнего теплохода, который стоял вплотную к «Николаю Чернышевскому», ушибся и сломал себе клык. Зато через несколько лет котика из служащего повысили в старпомы и даже сшили ему новую форму — китель, рубашку, галстук и фуражку. Но и это не все превратности судьбы. Матросу пришлось перенести операцию, благодаря которой кот избавился от злокачественной опухоли.

Муся — хранитель книг в библиотеке имени Маяковского

Она носит красный ошейник с бубенчиком и живет в иностранном отделе. Иногда «читает» книжки вместе с посетителями, забравшись к ним на коленки. Если в библиотеке ожидается санитарный день, Муся об этом непременно «предупредит».

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