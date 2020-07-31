В Петербурге спасли кошку, которая провела в шахте вентиляции пять дней

Бедное животное без еды и воды находилось взаперти и издавало жалобные звуки.

Кошка оказалась в вентиляционной шахте одного из домов на улице Кораблестроителей. Об этом очевидцы сообщили в группу «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум» в социальной сети «Вконтакте».

Вызваться помочь бедолаге решил поисковый отряд «Экстремум». Выяснилось, что мяуканье местные жильцы слышали в течение нескольких дней на 1 этаже. Специалисты отряда отправились на подмогу и установили, что кошка находится в шахте вентиляции. В спасательной операции поучаствовал даже дворник. Он подсказал отряду, как пройти к необходимым вентиляционным выходам. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Ища взглядом пострадавшее животное, спасатели заметили грустного, истощенного, но очень красивого кота. После вызволения из ловушки его сразу же накормили и напоили. Известно, что его ожидает хорошая судьба. Женщина, которая обратилась за помощью к спасателям забрала кота жить к себе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка.