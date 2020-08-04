Ловрен рассказал о фотографии с Путиным

Ловрен рассказал о фотографии с Путиным
Кадр немного "подпортил" Лука Модрич. Фото: кадр из видео на Youtube-канале "Зенита"

Хорватский футболист Деян Ловрен, который совсем недавно стал футболистом «Зенита», поделился воспоминаниями о поездке в Россию во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

На официальном Youtube-канале сине-бело-голубых было опубликовано новое видео, героем которого стал защитник петербургской команды Деян Ловрен. В нем футболист рассказал о том, что у него имеется фотография с президентом России Владимиром Путиным. Ловрен попросил главу страны сделать с ним снимок, но в этот момент в кадр влез футболист Лука Модрич (товарищ по сборной Хорватии).

Напомним, что Ловрен в составе сборной Хорватии смог пробиться в финал ЧМ-2018. Однако, победить Францию в итоговом поединке команда все же не смогла.

Деян Ловрен перешел в «Зенит» из английского «Ливерпуля», за который играл с 2014 года. В понедельник, 3 августа, спортсмен впервые потренировался со своими новыми одноклубниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ловрен получил форму «Зенита» прямо у самолета.

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