В Петербурге выявили дефицит автомобилей

В Петербурге выявили дефицит автомобилей
Автомобиль Lada Niva. Фото: lada.ru

Дилеры Северной столицы сообщили о нехватке транспортных средств производства АвтоВаза и ряда других иностранных марок машин.

На протяжении полумесяца в салонах по продажам автомобилей ощущается дефицит автомобилей LADA. Это связано с длительными перерывами в работе производства. Сначала случилась эпидемия коронавирусной инфекции, а после работники завода ушли в традиционный коллективный отпуск с 27 июля по 16 августа. Таким образом, на самые популярные модели LADA — Vesta и Niva уже сформировалась очередь от месяца до двух. Об этом сообщает РБК.

Помимо этого, нехватку продукции ощутили и дилеры Kia и Hyundai.

Ожидается, что поставки автомобилей в полном объеме получится возобновить к ноябрю. Пока что, в дилерских центрах на выбор покупателям предлагаются менее популярные модели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» открыл продажи Niva под маркой Lada.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
LADA автомобили дефицит


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти нашли труп с окровавленным ртом, последний раз его видели с ...
Черногория открыла свои границы для России
Полиция ищет поджигателя цистерны в Невском районе, пострадало почти 30 машин
Малком может уйти из «Зенита»
Житель Волгограда стал фигурантом дела после стрельбы из автомата под ЗСД
В Петербурге выявили дефицит автомобилей
Обещал поднять на воздух «Магниты»: в 270 супермаркетах в Петербурге искали ...
Слесаря задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки