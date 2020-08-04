В Петербурге выявили дефицит автомобилей

Дилеры Северной столицы сообщили о нехватке транспортных средств производства АвтоВаза и ряда других иностранных марок машин.

На протяжении полумесяца в салонах по продажам автомобилей ощущается дефицит автомобилей LADA. Это связано с длительными перерывами в работе производства. Сначала случилась эпидемия коронавирусной инфекции, а после работники завода ушли в традиционный коллективный отпуск с 27 июля по 16 августа. Таким образом, на самые популярные модели LADA — Vesta и Niva уже сформировалась очередь от месяца до двух. Об этом сообщает РБК.

Помимо этого, нехватку продукции ощутили и дилеры Kia и Hyundai.

Ожидается, что поставки автомобилей в полном объеме получится возобновить к ноябрю. Пока что, в дилерских центрах на выбор покупателям предлагаются менее популярные модели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» открыл продажи Niva под маркой Lada.