Легковушка влетела в маршрутку на перекрестке Культуры и Луначарского

Легковушка влетела в маршрутку на перекрестке Культуры и Луначарского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспектов Культуры и Луначарского произошло ДТП с участием общественного транспорта. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Авария случилась во вторник, 4 августа. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и маршрутка. На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись перед светофором. У легковушки сильно повреждена передняя часть. По предположениям очевидцев, водитель не соблюдал дистанцию.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса LADA врезалась в дерево после ДТП с Uber. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

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