В Колпино спасатели тушат кровлю градирни листопрокатного цеха

В Колпино спасатели тушат кровлю градирни листопрокатного цеха
Место пожара. Фото: vk.com/spb_today

В Колпино вспыхнул пожар в градирне листопрокатного цеха. Огонь поразил 100 «квадратов».

Возгорание случилось во вторник, 4 августа, возле дома №1 на проспекте Ленина. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 13:24.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, обгорело 100 квадратных метров кровли. Угрозы обрушения и распространения огня нет.

На кадрах, опубликованных очевидицами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», можно видеть густые клубы черного дыма, поднимающиеся вверх.

К месту пожара прибыли сотрудники на спецмашинах. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы заметили столб дыма в стороне Ижорского завода в Колпинском районе.

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