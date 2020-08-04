Над Ижорскими заводами поднялся столб дыма

Над Ижорскими заводами поднялся столб дыма
Пожар. группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге очевидцы сообщают о пожаре в стороне Ижорского завода в Колпинском районе.

Об этом горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности очевидцы не приводит. Над Колпино поднялся столб дыма.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в промзоне в Невском районе произошел пожар. Там загорелась цистерна. В результате пламя уничтожило или испортило почти 30 автомобилей.

Цистерна загорелась в июле этого года. Полностью были уничтожены восемь грузовиков, одна легковушка, автобус и два полуприцепа. Сумму материального ущерба все еще устанавливают. С огнем боролись 23 пожарных расчета. Из людей никто не пострадал. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении имущества.

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