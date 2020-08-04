Полиция ищет поджигателя цистерны в Невском районе, пострадало почти 30 машин

В Петербурге возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после того, как в промзоне в Невском районе загорелась цистерна, в результате чего пострадало почти 30 автомобилей.

Пожар на улице Книпович произошел в июле этого года. Тогда в промзоне в Невском районе загорелась пустая автоцистерна. В результате огонь уничтожил восемь грузовиков, одну легковушку, автобус и два полуприцепа. Еще 17 автомобилей были повреждены. Сумму материального ущерба все еще устанавливают. С огнем боролись 23 пожарных расчета. Никто не пострадал.

По данным gazeta.spb.ru, в понедельник, 3 августа, правоохранители возбудили уголовное дело об умышленно уничтожении или повреждении имущества.

В поисках злоумышленника камеры видеонаблюдения полиции не помогут – они установлены на территории промзоны, но из-за технической неисправности оборудования запись в тот день не велась.