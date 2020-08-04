Четыре легковушки разбились на проспекте Энгельса, одного из водителей госпитализировали

В Выборгском районе Петербурга сегодня утром произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре автомобиля.

Авария случилась во вторник, 4 августа, около 06:55 на пересечении проспекта Энгельса с улицей Николая Рубцова. По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем Opel Astra двигался от 6-го Верхнего проезда в сторону улицы Михаила Дудина. Он выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с Ford Focus, которым управлял 24-летний мужчина, а после врезался в Kia Rio. Последняя иномарка от сильного удара вылетела в правый ряд, где столкнулась с Volkswagen Passat.

Как сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по городу и Ленобласти, в результате 43-летний мужчина за рулем Kia получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в маршрутку на перекрестке Культуры и Луначарского.