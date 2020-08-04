Поскользнувшейся в Калининском районе женщине выплатят 200 тысяч

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению местной жительницы. В результате управляющая компания выплатит ей 200 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Инцидент произошел на Бестужевской улице. 58-летняя женщина поскользнулась на придомовой территории. Она получила перелом плечевой кости, после операции горожанка утратила возможность вести привычный образ жизни.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, сотрудники выяснили, что отвечает за указанную территорию управляющая компания ООО «УК «ЭТАЛОН СЕРВИС».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга обязала мошенников возместить 1 млн рублей, обманом полученных от старушки. По информации правоохранительных органов, учредители компании «Русский проект» были признаны мошенниками. Они систематически похищали денежные средства граждан, якобы выдавая срочные займы под крайне высокий процент.