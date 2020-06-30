Прокуратура Петербурга обязала мошенников возместить 1 млн рублей, обманом полученных от старушки

Прокуратура Петербурга обязала мошенников возместить 1 млн рублей, обманом полученных от старушки
Прокуратура проследит, чтобы пенсионерке выплатили деньги. Фото: pixabay.com

Прокуратура Центрального района Северной столицы обратилась в суд, чтобы отстоять интересы 80-летней петербурженки, которую обманули на миллион рублей.

По информации правоохранительных органов, учредители компании «Русский проект» были признаны мошенниками. Они систематически похищали денежные средства граждан, якобы выдавая срочные займы под крайне высокий процент. Таким образом преступники оставили старушку без миллиона рублей.

Фрунзенский районный суд удовлетворил требования прокуратуры по возмещению средств пострадавшей. Решение суда уже вступило в законную силу, прокуратура Центрального района проследит за возвращением денег пожилой пенсионерке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что мошенник, притворяясь сотрудником ФСБ, выманили у владельца ресторана в Петербурге 2 млн рублей.

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