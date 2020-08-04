Россия потеряла 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов

Границы страны закрыты на протяжении нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса.

Глава Ростуризма оценила потери страны из-за отсутствия иностранных туристов. Туриндустрия недополучила 500 миллиардов рублей, пишут «Аргументы и факты». Зарина Догузова отметила, что в 2019 году на путешественниках удалось заработать 10,9 миллиардов долларов – это столько же, сколько на экспорте вооружения, цветных металлов и леса. В 2020 году потери составили 500 миллиардов рублей.

Напоминаем, что до этого Догузова, комментируя пандемию коронавируса, заверила, что туротрасль недополучила 1,5 триллиона рублей за первое полугодие 2020 года из-за введенных ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция уточнила правила въезда туристов в условиях пандемии Covid-19. Согласно данным на портале Ассоциации туроператоров России, путешественники, которые в процессе перелета находились по соседству с инфицированными Covid-19, не подлежат мгновенной отправке в обсерватор.