Турция уточнила правила правила въезда туристов в условиях пандемии Covid-19

Соседей по салону заболевшего коронавирусом авиапассажира автоматически отправлять на обсервацию не будут. Фото: Pixabay

Соседей по салону заболевшего коронавирусом авиапассажира автоматически отправлять на обсервацию не будут. Фото: Pixabay

Российским туристам разъяснили условия, установленные для прибывающих в Турцию иностранных граждан, а также информацию о случаях «автоматического» помещения на карантин.

Согласно данным на портале Ассоциации туроператоров России, путешественники, которые в процессе перелета находились по соседству с инфицированными Covid-19, не подлежат мгновенной отправке в обсерватор. Но все пассажиры, сидевшие рядом с заболевшим, должны будут пройти экспересс-тест на наличие вируса нового типа.

В случае отрицательного результата турист продолжит отпуск, при положительном — пациента отправят в государственную больницу или на карантин.

Срок ожидания результатов составляет до четырех часов. А лечение туриста в случае обнаружения у него инфекции покрывает страховой полис, который необходимо оформить перед поездкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как снизить риск заражения коронавирусом в поездах.