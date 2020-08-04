Шнурова назвали самой богатой звездой России

Сам Сергей Шнуров оказался богаче всех. Фото: Baltphoto

Сам Сергей Шнуров оказался богаче всех. Фото: Baltphoto

Артист зарабатывает 8,8 миллионов долларов, что позволяет ему возглавлять рейтинг Forbes.

Журнал Forbes составил рейтинг российских звезд, которые зарабатывают больше остальных. Первую строчку занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. На втором и третьем месте оказались певцы Егор Крид и Дима Билан – они получают 6,9 миллиона долларов и 6,8 миллиона долларов соответственно.

Чуть скромнее доходы рэпера Басты, пятерку замыкает Филипп Киркоров. Также в десятку попали Полина Гагарина, группа «Би-2», Тимати, Иван Ургант и Сергей Шнуров.

Эксперты отметили, что российские звезды могли бы заработать больше, если бы не введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров вдохновился новостью о повышении цен на водку и написал стих. Артист не смог пройти мимо острой социальной темы.