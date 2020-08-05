Бузову заподозрили в измене Манукяну с женатым мужчиной

Бузову заподозрили в измене Манукяну с женатым мужчиной
Бузова и Манукян встречаются около года. Фото: скрин YouTube

Между влюбленными как будто пропала искра, но поклонники не могут понять, в чем дело.

Певица и телеведущая Ольга Бузова могла изменить блогеру Давиду Манукяну, считают поклонники. Недавно артистка присутствовала на юбилейной вечеринке певца и музыканта Андрея Григорьева-Апполонова. Там Бузова неоднозначно общалась со своим женатым директором Арамом Ананяном. Фанаты обратили внимание на то, что их взаимодействие сложно назвать дружбой. Они почти уверены, что у Бузовой и Ананяном есть роман. Таким образом, разлад в отношениях с Манукяном мог быть вызван изменой.

Напоминаем, что довольно давно Бузова и Манукян не проявляют к друг другу чувств на публике. Это странно, ведь до этого они часто делились совместными снимками и видео. Певица не комментирует слухи, блогер реагирует на них неоднозначно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян пошутил о контракте с Бузовой.

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