Манукян пошутил о контракте с Бузовой

Блогер прокомментировал слухи о том, что они с певицей якобы расстались.

Блогер Давид Манукян впервые за долгое время прокомментировал слухи о том, что они с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой больше не встречаются. Об отношениях знаменитость рассказал в «сториз» в Instagram-аккаунте. Один из поклонников спросил, был ли у них с Бузовой контракт о пиаре – Манукян пошутил, что документ истек и сейчас этим вопросом занимаются юристы.

Другой фанат задал конкретный вопрос: расстался ли блогер с артисткой?

Манукян выложил видео, на котором звонит Бузовой. Артистка в разговоре называет возлюбленного «родным», а также призналась, что очень устала. Манукян в конце диалога сказал Бузовой, что любит ее, тем самым опровергнув сплетни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова в бикини напугала худобой на пляже. В комментариях под фото поклонники оценили форму Ольги.