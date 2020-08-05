В среду в Ленобласти будет тепло и дождливо

Порывы ветра в Ленобласти могут составить до 15 метров в секунду. Фото: pixabay.com

Порывы ветра в Ленобласти могут составить до 15 метров в секунду. Фото: pixabay.com

В среду, 5 августа, на территории Ленинградской области ожидается теплая, но дождливая погода. В некоторых районах региона возможны грозы.

Так, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +16…+24 градусов, вблизи водоемов столбик термометра может оставаться на уровне +18 градусов. Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленобласти ожидается западный и юго-западный ветер, скорость которого составит 3-5 метров в секунду. При ухудшении погодных условий возможны порывы ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление на данный момент составляет 759 мм ртутного столба, в течение дня существенно изменяться не будет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице погодная ситуация аналогичная: синоптики прогнозируют тепло, однако без дождей сегодня не обойтись.