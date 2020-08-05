В Петербурге выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

Ежедневное число заражений в Петербурге заметно снизилось, но все еще остается тревожным. Фото: pixabay.com

Ежедневное число заражений в Петербурге заметно снизилось, но все еще остается тревожным. Фото: pixabay.com

По состоянию на среду, 5 августа, в Северной столице подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, число пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Санкт-Петербурге составляет 32 103 человека, в целом по России количество зараженных COVID-19 выросло до 866 627 человек. Также из больниц по выздоровлению за минувшие сутки выписано 37 пациентов в городе на Неве (всего — 23 712) и 7 555 человек по всей России.

За сутки, кроме того, зафиксировано 139 летальных случаев, основной причиной смерти которых стал коронавирус нового типа. Соответственно, общее число погибших от COVID-19 в России составляет 14 490 человек, в Петербурге это число достигло 2 084 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки обследовали на коронавирус почти 14,5 тысяч жителей Северной столицы.