Метро Петербурга закрыли для пассажиров без масок

Пассажиры без масок не могут попасть в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пассажиры без масок не могут попасть в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен» устроили массовые проверки в вестибюлях станций во время часа пик. Это привело к давкам на некоторых станциях.

Петербургских пассажиров вновь начали проверять на наличие средств индивидуальной защиты. Тех, у кого нет масок, просто не пустят в подземку.

Петербуржцы реагируют на это с удивлением, поскольку после снятия ряда коронавирусных ограничений в метро перестали проверять маски и перчатки. Однако утром в среду, 5 августа, сотрудники службы безопасности метро пускали в метро только пассажиров с СИЗ.

Известно, что проверки проходили в частности на станциях «Электросила», «Черная речка», «Приморская», «Дыбенко». Более того, очевидцы сообщили о столпотворении на станции «Василеостровская».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метрополитене заявили, что не намерены проводить рейды для выявления нарушителей масочного режима.